Берлин, 24 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» выступает за отмену западных санкций против «Северного потока — 2» и запуск газопровода. Об этом один из лидеров национал-консервативного крыла партии Беатрикс фон Шторх заявила 24 сентября РИА Новости.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Она отметила, что поддержка хороших отношений с Россией и США — в интересах партии, как и интенсивные торговля и диалог. Дипломатическое охлаждение и торговые ограничения, напротив, партии не нужны.

Шторх заявила, что в последние годы германское правительство неверно действует по отношению к России.

Беатрикс фон Шторх «Торговые санкции против России не приносят пользы, они наносят ущерб нам, поэтому мы против них. Мы также выступаем против вмешательства во внутренние дела России»

Газопровод «Северный поток — 2» в партии считают крайне важным для Германии. В АдГ продолжат бороться за него, заверила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии 26 пройдут выборы в бундестаг. По их результатам сформируют новое правительство и выдвинут нового канцлера. Партию «АдГ» на выборы ведут Алиса Вайдель и Тино Крупалла.

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