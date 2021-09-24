Киев, 24 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Более 6 тысяч человек, которые накануне пришли к Верховной раде Украины на акцию протеста, требуют от власти ответа, на каком основании держат под домашним арестом председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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Об этом, общаясь с журналистами в кулуарах парламента, заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий подчеркнул, что избиратели, которые отдали свои голоса за партию и которых почти два миллиона человек, возмущены тем, что лидера оппозиции попросту лишили возможности представлять их интересы в парламенте.

«Он представляет избирателей. Он лишен возможности выполнять волеизъявление представителей народа, а их — 1,8 млн человек, которые поддержали его идеологию народовластия, идеологию равенства, идеологию восстановления промышленного потенциала нашей страны. В чем не прав Виктор Медведчук, который показал, где воруют деньги и почему взлетели до небес тарифы? Конечно же, он неугоден власти, конечно же, власть не воспринимает справедливые требования, которые идут со стороны Виктора Владимировича. Вот почему его изолировали», — сказал Нимченко.

Политик добавил, что люди возмущены тем, что в Украине депутаты подвергаются репрессиям за свои политические взгляды.

Напоминает, что накануне, 23 сентября, под стенами Верховной рады Украинысостоялся очередной масштабный митинг представителей и сторонников партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» ОПЗЖ) против политически мотивированного преследования оппозиции на Украине.

Лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука власти Украины обвиняют в государственной измене, оппозиционный политик с середины мая находится под домашним арестом.