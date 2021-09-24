Москва, 24 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Наиболее полезный для карьерного роста иностранный язык — это английский, считают 60% жителей России. Не требуется знание иностранного языка на работе 19%. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Десять лучших блогов об изучении иностранных языков

На втором месте для роста по служебной лестнице с большим отрывом оказался китайский язык (5%), на третьем — немецкий (2%). Знание французского, японского и арабского языка помогло в росте должности и зарплаты по 1%, испанского и итальянского — менее 1% опрошенных

Чаще всего о положительном влиянии на карьеру знания английского языка говорили дизайнеры (91%), врачи (82%) и экономисты (76%). Китайский язык популярен у менеджеров по закупкам (11%), главных бухгалтеров (10%) и кладовщиков (9%), немецкий — у системных администраторов и ИТР, японский — у учителей (по 5%), французский у юристов (4%).

Опрос проведен 7−21 сентября 2021 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет в 546 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные языки граждане РФ чаще всего учат самостоятельно с помощью самоучителей или пособий (25%).

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