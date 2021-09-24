Москва, 24 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Приднестровье готово к признанию и может попросить о нём, когда «сложится ситуация». Об этом глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в опубликованном 24 сентября интервью РИА Новости.

President.gospmr.org Вадим Красносельский

По его словам, политическая составляющая для признания есть. В 2006 году на референдуме 97% жителей региона поддержали вхождение Приднестровья в состав РФ. К признанию нужно быть готовыми, и в Приднестровье есть государство со всеми ветвями власти, валютой, экономикой и финансами.

«А вопрос признания — вопрос технический. Вопрос, в принципе-то, не в нас», — сказал Красносельский.

Он добавил, что даже просьба о признании — это серьёзный шаг. И сначала этот шаг нужно обсуждать.

Глава ПМР утвердительно ответил на вопрос, намерен ли он просить Россию о признании республики в случае, если победит на президентских выборах в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, Красносельский находится в Москве с рабочим визитом с 21 сентября.

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