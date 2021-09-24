На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды
Краснодар, 24 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение в связи с надвигающейся непогодой объявлено на территории Краснодарского края на период с 24 по 26 сентября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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По информации ведомства, на территории края в период
МЧС предупреждает об опасности формирования смерчей над Черным морем и возможном подъёме уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму — в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.