В Техасе объявили о проверке итогов выборов 2020 года в четырёх округах
Вашингтон, 24 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Результаты состоявшихся в ноябре 2020 года в США президентских выборов будут проверены в четырёх крупнейших округах штата. Об этом заявили в офисе секретаря штата, сообщает газета The Hill.
Отмечается, что объявление было сделано вскоре после того, как бывший президент США Дональд Трамп потребовал от губернатора Техаса Грега Эбботта провести аудит выборов.
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«Несмотря на мою крупную победу в Техасе, я слышал, что техассцы хотят аудита выборов! — отметил Трамп. — Давайте до конца разберёмся в сути аферы с президентскими выборами 2020 года».
В аппарате госсекретаря Техаса заявили, что в округах Даллас, Харрис, Таррант (где победил нынешний глава Белого дома Джозеф Байден) и Коллин (где победу одержал Дональд Трамп) проводится «полномасштабная и всесторонняя судебная экспертиза».
Член Палаты представителей штата демократ Крис Тернер с сожалением воспринял такое решение властей штата. По его словам, это было предсказуемо, «Эбботт вновь капитулировал перед Трампом».
Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись в ноябре 2020 года. Республиканец Дональд Трамп не смог остаться у власти на второй срок, уступив представителю Демократической партии Джозефу Байдену.
Трамп с таким исходом голосования не согласился. Он и его сторонники после поражения на президентских выборах несколько десятков раз обращались в суды, пытаясь оспорить результаты выборов, так как они, по мнению команды экс-президента, прошли с нарушениями. Все иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.