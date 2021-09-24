Москва, 24 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Основные причины нападений молодых людей на учебные заведения связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры. Об этом 24 сентября заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Насилие

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Он подчеркнул, что в основном — это подростки, у которых размыты многие нравственные ценности и ориентиры, а главным стремлением стало получение любым путем материального достатка.

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность», — подчеркнул в интервью ТАСС руководитель следственного ведомства.

По его словам, герои виртуального мира, компьютерных игр живут тем, что устраняют оппонентов, просто ликвидируя их. И эта модель поведения входит в мозг формирующейся личности, становясь постепенно нормальной.

Бастрыкин указал на необходимость «вытаскивать детей из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября студент Пермского государственного университета устроил в вузе стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 получили ранения.

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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что «пропаганда деструктива» и современные лидеры общественных мнений способствуют происхождению трагедий, подобных стрельбе в Пермском государственном университете. Она уверена, что пропаганду наркотиков, насилия, проституции «через всяких моргенштернов и подобных уродов» следует прекратить на государственном уровне.