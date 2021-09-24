Подгорица, 24 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Черногории 51,4 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 45,4 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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На данный момент введено 442 333 дозы вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 234 862 человека или 37,9 процента, а вторую — 207 471 человек или 33,5 процента всего населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.