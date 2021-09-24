Симферополь, 24 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в Симферополе на 24−25 сентября, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

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«Вечером 24 сентября, ночью и утром 25 сентября в Симферополе ожидается очень сильный дождь, гроза», — уточнили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС Республики Крым объявило штормовое предупреждение на территории региона на 24−25 сентября — ожидаются очень сильные ливни и грозы при усилении ветра.