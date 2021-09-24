Москва, 24 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Самый худший сценарий развития российско-американских отношений — это введение против Москвы новых санкций. Такое решение Вашингтона перечеркнёт «дух Женевы», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 сентября журналистам.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

Представитель Кремля прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США одобрить оборонный бюджет, который предполагает новые ограничения против России. Он отметил, что законопроекту нужно ещё пройти несколько итераций, и администрация США может его отвергнуть.

«Но, конечно же, это наихудший сценарий развития наших отношений. Это существенно перечеркнуло бы «дух Женевы» и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога субстантивного, который появился после Женевы», — сказал Песков.

Так он напомнил о встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, состоявшейся 16 июня 2021 года. Делать прогноз о принятии новых санкций Песков не стал, но отметил, что санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США за «нарушение прав человека» могут коснутся 35 человек. В их числе — министры, бизнесмены, общественные деятели и журналисты.

Читайте также: Американские конгрессмены одобрили новые антироссийские санкции