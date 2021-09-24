Таллин, 24 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. На невакцинированных от коронавируса людей нельзя навешивать ярлык противника вакцинации. Об этом сообщил спикер парламента Эстонии Юри Ратас порталу ERR.

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«Мы не знаем этих причин, и мы и не должны знать историю болезни людей. Если врачи говорят человеку, что ему не рекомендуется вакцинироваться, то надо с пониманием относиться к ним», — отметил Ратас.

Он также добавил, что многие люди боятся вакцинироваться и такие страхи нужно развеять: «Есть очень много людей с обоснованными страхами. Думаю, что эти страхи в обществе надо как можно больше развеять, и в этом, несомненно, очень большая роль у политиков».

В то же время спикер парламента Эстонии признал, что идеи о поощрении вакцинированных людей следует рассмотреть и принять решение. Так, он напомнил, что еще в августе нынешнего года министр здоровья и труда Танель Кийк предлагал отменить для вакцинированных требование носить маску, чтобы мотивировать людей делать прививки.

Ратас также указал на то, что школам, в которых вакцинировано более 90% персонала, следует покрыть связанные с этим расходы. Кроме того, спикер парламента счел достойной обсуждения возможность отказа от налога на спецльготы для тех предприятий, в которых вакцинировано значительное число работников.