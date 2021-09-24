Москва, 24 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. После попыток снижения, к концу сессии 23 сентября пара доллар/рубль вернулась на исходные позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 24 сентября, котировки открылись с бычьим гэпом, но не отважились на атаку уровня 73 руб./доллар и торгуются практически без изменений, пытаясь определиться с вектором дальнейшего движения.

23 сентября доллар заметно снизился против высокодоходных валют на фоне слабой статистики из США, которая отразила падение деловой активности в сфере услуг максимально с июля прошлого года.

Однако это не помогло рублю продолжить восстановление от одномесячных минимумов, отмеченных в начале недели. Также российская валюта проигнорировала укрепление нефти, которая продолжает восхождение на пятничных торгах, добравшись до максимумов начала июля на подходе к уровню 77 руб.

Похоже, покупатели решили взять паузу и сбавили обороты перед завершением торговой недели. При этом тот факт, что котировки остаются под отметкой 73 руб. — благоприятный сигнал для рубля.

На международной арене «американец» сегодня стабилен и даже пытается частично отыграть недавние потери, хотя торговая активность в целом невелика.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73,00−72,40 руб., тяготея к его верхней границе при условии, что продажи USD не возобновятся.

В пользу такого сценария говорит и замедление бычьего импульса на рынке нефти», — считает эксперт.

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