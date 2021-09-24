София, 24 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Структуры министерства здравоохранения Болгарии признали отсутствие бесплатных препаратов от COVID-19 в большинстве регионов страны. Об этом 24 сентября сообщает болгарское телевидение.

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«Сейчас бесплатных медикаментов, включая вакцину от коронавируса, нет не только в аптеках, но и в лечебных заведениях, — отметил журналистам высокопоставленный сотрудник минздрава. — Для того, чтобы врачи выписали соответствующие медикаменты, пациенты записываются в очередь, и эта очередь может растянуться на многие месяцы».

В то же время в ведомстве констатируют, что государственный бюджет не распологает дополнительными средствами для финансирования выдачи «льготных» медикаментов.

В настоящее время общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 489 тысяч человек. Из них скончались 20 350 граждан.