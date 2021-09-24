Каир, 24 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Управление по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority) одобрило для применения российскую однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом 24 сентября сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority)», — говорится в сообщении.

При этом в феврале текущего года в Египте также было одобрено применение двухкомпонентной российской вакцины от нового заболевания «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что темпы вакцинации жителей США от коронавирусной инфекции упали в стране до самого низкого уровня, который был зафиксирован в июле.