Москва, 24 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены влиянием устава Движения Викимедия на содержание Википедии, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Lane Hartwell Эмблема «Википедии»

Википедии уже 20 лет, и за это время вокруг свободной энциклопедии и сопутствующих проектов сформировалось глобальное сообщество энтузиастов, себя они именуют Движением Викимедиа и гордятся, что существуют по принципам саморегулируемого сообщества, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Фонд Викимедиа, до недавних пор занимавшийся исключительно технической поддержкой вики-проектов, объявил о создании Устава Движения — документа, который будет регламентировать деятельность каждого участника сообщества, а заодно даст Фонду дополнительные финансовые и организационные полномочия, продолжил парламентарий.

И если сейчас он вмешивается в споры между участниками лишь в исключительных случаях, новый устав даст возможность контролировать каждого редактора — а, значит, контролировать и содержимое статей, указал депутат.

«Русскоязычные участники Движения возмущены и называют происходящее попыткой превратить его в если не политическую, то иерархическую структуру, в которой уже не будет места принципам саморегуляции. И я сильно сомневаюсь, что у кого-то получится повлиять на этот процесс. Парадоксально, но проект, который задумывался как воплощение идей о свободе знаний, в результате будет жить по уставу», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Института РУССТАТ, вместо миллионов редакторов статьи Википедии правят менее 500 активных администраторов.