Москва, 24 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Нахождение кадров со сценами насилия в широком доступе провоцируют различные психологические состояния у людей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Насилие

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"Смотрите, уже абсолютно доказано психологами и специалистами, конечно: нахождение в доступе — даже не совсем в широком, но доступе для массового пользователя — кадров, где показывается насилие, использование этого в компьютерных играх и так далее <…> провоцирует <…> состояние с психологической точки зрения», — сказал Песков.

По его словам, это «реальность, которую мы должны признать»: «В основном эта тема нуждается в серьезном обсуждении».