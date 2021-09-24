Веллингтон, 24 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. 24 сентября министерство здравоохранения Новой Зеландии сообщило о девяти выявленных новых случаях заражения коронавирусом. Впервые с момента начала вспышки «Дельта"-варианта SARS-CoV-2 в середине августа число новых случаев заражения в стране перестало быть двухзначным. Об этом написала британская The Guardian.

Коронавирус

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Всего в результате вспышки варианта «Дельта» в стране зарегистрирован 1 131 случай. 902 человека перенесли COVID-19 и выздоровели.

Сейчас тринадцать человек с COVID-19 находятся в больнице, трое из них — в реанимации. Заместитель премьер-министра Новой Зеландии Грант Робертсон в ходе пресс-конференции отметил, что небольшое количество случаев заболевания является хорошим признаком того, что страна постепенно «искореняет» вирус. Он также добавил, что эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается в главном центре распространения коронавируса — Окленде.