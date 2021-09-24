Мельбурн, Австралия, 24 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Похоже, что в Мельбурне (столица штата Виктория, юго-восток Австралии) этот уикенд спокойным не станет, пока пятый день подряд сотни протестующих заполоняют улицы мегаполиса в знак несогласия с жесткими антикоронавирусными мерами правительства штата. Об этом 24 сентября сообщил телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Так, только за 24 сентября полиция арестовала более 200 протестующих. В то же время отмечается, что сейчас масштаб протестов за последние два дня значительно сократился после того, как с 20 по 22 сентября на центральных улицах города происходили столкновения дебоширов и силовиков.

24 сентября силы полиции в основном реагировали на локальные вспышки протеста в местах, где несколько десятков людей собирались в большие группы. Местами проведения незаконных акций стали парки, скверы, автомобильные парковки.

Отмечается, что несколько офицеров полиции получили ранения от попадания различных предметов, в том числе камней.