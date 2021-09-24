Брисбен, Австралия, 24 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Квинсленде (северо-восток Австралии) не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекции. В этой связи власти штата приняли решение ослабить масочный режим. Об этом 24 сентября сообщил телеканал Nine News.

Медицинские маски

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Заместитель премьер-министра Квинсленда Стивен Майлз в ходе пресс-конференции обозначил, что хотя большинство ограничений, связанных с масками, останется, людям будет разрешено снимать их, когда они сидят на месте, а не только когда они едят или пьют. Стоявшая рядом главный санитарный врач штата Жаннетт Янг отметила, что новое правило будет применяться во всех случаях — в барах и ресторанах, кафе и театрах.

«Как только вы окажетесь в каком-нибудь заведении из сферы гостеприимства или даже если это будет во время сегодняшнего предварительного финала Австралийской лиги регби в Брисбене, маску вы можете снять … Но вы должны ее надеть, если передвигаетесь по ресторану, кафе или стадиону, чтобы занять свое место», — объяснила Янг.