Канберра, 24 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. 24 сентября министерство здравоохранения Австралии сообщило, что страна преодолела еще одну психологическую отметку в деле иммунизации населения от COVID-19 — 50,15% австралийцев получили оба компонента вакцины. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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Всего в стране было поставлено 26 120 313 прививок от COVID-19. Первую дозу получили 74,83% местного населения.

Лидером среди регионов считается Австралийская столичная территория — 85,02% жителей получили первую дозу и 59,46% — вторую. Для штата Новый Южный Уэльс показатели составляют 84,66% и 57,83% соответственно.

Аутсайдером является Западная Австралия — всего лишь 43,91% населения штата получили оба компонента вакцины.