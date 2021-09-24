Сидней, Австралия, 24 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Число носителей коронавируса в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе за сутки выросло на 1043. Об этом 24 сентября сообщила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, добавив, что темпы вакцинации в штате «выдающиеся», передает телеканал Nine News.

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За последние сутки в Новом Южном Уэльсе от COVID-19 скончались одиннадцать человек — пять женщин и шесть мужчин.

84,1% населения штата старше 16 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 56,6% — оба компонента.

«В некоторых населенных пунктах, таких как Блэктаун и Кэмпбеллтаун — уже более 90%, а в Камдене более 95% привились первой дозой … Это выдающиеся результаты», — сообщила Бережиклян.