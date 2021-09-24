Джакарта, 24 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Министерство образования, культуры, исследований и технологий Индонезии представило данные об активных случаях COVID-19 в образовательных учреждениях, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

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По данным министерства, COVID-19 подтвердили у 222 учителей и 156 учеников.

В нескольких регионах Индонезии обнаружили кластеры распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии утверждает, что мутацию вируса SARS-CoV-2 R.1 не обнаружили в Индонезии.

Подробнее в материале:В Индонезии не обнаружили штамм коронавируса R.1