Каир, 24 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрена для применения на территории Египта. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority)», — говорится в сообщении.

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной.