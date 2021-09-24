Египет одобрил применение «Спутника Лайт»
Каир, 24 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» одобрена для применения на территории Египта. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
Пресс-служба администрации Ленобласти
Вакцина «Спутник Лайт»
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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority)», — говорится в сообщении.
Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной.