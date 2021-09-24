Москва, 24 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ дистанционно, сообщил глава делегации вице-спикер Госдумы VII созыва Пётр Толстой («Единая Россия»).

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"В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Российская делегация выражает свою озабоченность данным обстоятельством и просит Совет Европы повлиять на власти Франции в целях не допустить сегрегации национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от коронавируса: сейчас же все страны для французов делятся по зонам, но не по принципу уровня заболеваемости и потенциальной опасности приезжающих оттуда иностранцев, а по тому, какая вакцина применяется, указал парламентарий.

«Россия входит в так называемую красную зону, так как у нас не используются вакцины AstraZeneca, Moderna или Pfizer. С одной стороны, эти ограничения установлены властями Франции, но с другой, вакцинная дискриминация происходит при молчаливом согласии и невмешательстве Совета Европы», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против участия российской делегации в осенней сессии ПАСЕ на фоне запрета свободного перемещения по Страсбургу в связи с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом «Спутник V».