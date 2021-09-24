Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге десятилетнего ребенка с тяжелым отправлением госпитализировали в больницу прямо из школы. Об этом 24 сентября ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

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Несчастный случай с мальчиком произошел около полудня 23 сентября в школе №93 Приморского района. Школьник почувствовал себя плохо и в тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую городскую больницу №5, где помещен в реанимацию. Медики зафиксировали у него острое отравление неизвестным веществом депримирующего действия.

«Семья полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит», — заметил источник.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка Петербурга, на утро 24 сентября ребенок находится в ясном сознании и готовится к переводу на отделение.

«Результаты лабораторных исследований будут известны завтра», — уточнил собеседник агентства.