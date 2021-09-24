Таллин, 24 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Восемь из 20 постояльцев Сетумааского дома престарелых в Микитамяэ (юго-восточная Эстония) в течение сентября скончались в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщило издание Postimees.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом престарелых

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Кроме того, еще трое постояльцев госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

«Все восемь умерших, которым было от 77 до 100 лет, не были вакцинированы», — сказала руководитель дома престарелых Сетомаа Анне Мяги.

По ее словам, главной причиной, почему ее постояльцы не были вакцинированы, было то, что против прививки выступили их родственники. Агитацию против вакцинации вели и некоторые сотрудники центра, добавила она: «Волость Сетумаа организовала вакцинацию здесь, в Микитамяэ, но интерес был на очень низком уровне».

Это подтвердил и руководитель Ряпинаской больницы Пеэтер Сибуль, по словам которого, волость Сетумаа приглашала больницу вакцинировать людей на месте, но проявленный к этому интерес был скромным.

Эпидемия в доме престарелых Микитамяэ началась в первых числах сентября нынешнего года, и теперь, по словам Анне Мяги, идет на спад.