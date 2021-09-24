Москва, 24 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. На российских федеральных каналах необходимо ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости. С таким предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Он пояснил, что есть связь между подобными трансляциями и агрессией. Кроме того, они влияют и на уровень преступности среди молодежи, а также интеллектуальное развитие несовершеннолетних.

«Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток‑ и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь», — подчеркнул в интервью ТАСС Бастрыкин.

Глава следственного ведомства также указал на необходимость дополнительных мер по защите молодежи от «информации, угрожающей её благополучию, безопасности и развитию».

Он отметил, что принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности следует «в кратчайшие сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя трагедию в Перми, где студент вуза устроил стрельбу, в результате которой погибли шесть человек и более 40 пострадали, психолог из Амурской области Максим Чекмарёв заявил, что причиной озлобленности молодых людей и их нападений на учреждения образования кроются в элементах насилия, подавления и унижения в системе образования России.