Биробиджан, 24 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В детском доме №2 в Биробиджане не соблюдались правила размещения детей. На одного воспитанника приходилось менее 6 кв.м., положенных по закону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием, чтобы руководство детского дома устранило нарушения.

Цитата из к/ф «Подранки». Реж. Николай Губенко. 1976. СССР В детском доме

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Был допущен ещё ряд отступлений от закона. В частности, в учреждении отсутствовали необходимые общие помещения, а в медицинском кабинете давно не проводился ремонт. Помимо этого, в детском доме не хватало мягкого инвентаря и хозяйственных предметов.

Прокуратура вынесла уже не первое представление этому детскому дому, но предыдущие замечание не были устранены. Это стало причиной для обращения надзорного ведомства в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, детский дом №3 в посёлке Валдгейм в ЕАО вообще был ликвидирован в 2019 году. Решение было принято после проверки, проведённой специалистами областного комитета образования, управления опеки и попечительства. Помимо аварийного состояния самого здания, в котором находится учреждение, серьёзные недостатки отмечены в кадровом составе, где присутствует дефицит управленческих и педагогических кадров.