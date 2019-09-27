Биробиджан, , 04:38 — REGNUM Детский дом № 3, расположенный в посёлке Валдгейм Еврейской автономной области, будет ликвидирован, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Такое решение было принято после проверки, проведённой специалистами областного комитета образования, управления опеки и попечительства. Помимо аварийного состояния самого здания, в котором находится учреждение, серьёзные недостатки отмечены в кадровом составе, где присутствует дефицит управленческих и педагогических кадров.

45 воспитанников детского дома будут переведены в другие подобные учреждения ЕАО, а работникам будут предложены аналогичные вакансии в области.

Ранее общественность была встревожена целым рядом происшествий, произошедших в детском доме: летом 2018 года здесь внезапно во время прогулки по внутреннему двору детского дома умер 14-летний подросток, за месяц до этого ещё один 14-летний подросток утонул в водоёме, самовольно отлучившись из учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, смертью закончилась вылазка на водоём четырех воспитанников детского дома № 3 в посёлке Валдгейм Еврейской автономной области.