Джакарта, 24 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии утверждает, что мутацию вируса SARS-CoV-2 R.1 не обнаружили в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Штамм R.1 был впервые обнаружен в доме престарелых в Кентукки (США).

В Индонезии продолжат мониторинг нового штамма R.1. Министерство здравоохранения Индонезии выявило 2720 случаев заражения штаммом «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила новую партию вакцины против коронавируса от компании Sinovac.