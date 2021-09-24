Петрозаводск, 24 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Первое заседание избранного в сентябре 2021 года Законодательного Собрания Республики Карелия VII созыва состоится 6 октября и начнется в 10 часов утра. Соответствующий указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщается на официальном интернет-портале Карелии.

Gov.karelia.ru Законодательное собрание Республики Карелия

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Решение принято в соответствии с пунктом 14 статьи 51 Конституции Республики Карелия.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Карелии признала выборы депутатов Заксобрания республики состоявшимися и результаты выборов — действительными.

Избраны 36 депутатов: 18 депутатов — по одномандатным избирательным округам, 18 депутатов — по партийным спискам.

У «Единой России» будет 22 мандата, что составляет абсолютное большинство. По четыре депутатских места получат КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). По два мандата — у ЛДПР и «Яблока». Еще по одному депутату в республиканский парламент смогли провести «Новые люди» и «Партия пенсионеров».