Донецк, 24 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Силовики Украины за прошедшие 24 часа один раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что со стороны ВСУ по территории ДНР было выпущено пять мин калибром 82 мм и добавляется, что был обстрелян населенный пункт Веселое.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что дважды в течение суток 22 сентября украинские боевики обстреляли территорию ДНР и четырежды — ЛНР.