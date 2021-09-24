Сеул, 24 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 560 186 человек. Об этом 24 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 24 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 37 132 188 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 72,3%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 20 028 070 человек, препаратом AstraZeneca — 11 087 006 человек, препаратом Janssen — 1 420 646 человек, Moderna — 4 596 466 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 375 869 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 22 582 280 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2434 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 295 132.

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