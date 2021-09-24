Москва, 24 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Центральный банк России с 24 сентября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Основанием для аннулирования лицензии послужило решение общего собрания кредитной организации о её добровольной ликвидации. Будет назначена ликвидационная комиссия.

По величине активов НКО «Финчер» занимала 350-е место в банковской системе РФ. Отмечается, что организация не является участником системы страхования вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 17 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Платина».

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