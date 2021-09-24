Бишкек, 24 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в Киргизии произойдёт в конце ноября — начале декабря 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сегодня, 24 сентября, в эфире «Биринчи радио».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам высокопоставленного чинвника, сейчас в республике наиболее распространён индийский штамм коронавируса.

«По статистике, среди заболевших 99,9% не прошедших вакцинацию. Рост числа заболевших можно остановить, если мы доведём уровень вакцинации населения хотя бы до 70%», — подчеркнул он.

При этом глава минздрава посетовал, что несмотря на активную информационную работу среди населения, самый низкий темп вакцинации по-прежнему отмечается в столице Киргизии.