Москва, 24 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Сентябрьская погода не радует теплом жителей Москвы и Подмосковья, но в выходные дни — 25 и 26 сентября — потеплеет. На смену арктическому холодному антициклону, пришел южный циклон, передают «Метеоновости».

Алексей Колчин ИА REGNUM Осень

В субботу в облаках начнут появляться прояснения. Небольшой дождь пройдет лишь в отдельных районах. Температура воздуха ночью +6… +8 °С, днем +10… +12 °С.

Но в воскресенье небо вновь затянут облака. Будет пасмурно и дождливо, но тепло. Температура ночью +4… +9 °С, днем +10… +13°С. Атмосферное давление в норме — 742−744 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, до 11 градусов тепла ожидается в Москве 24 сентября.

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