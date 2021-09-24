Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Проект резолюции о равном доступе всех стран к вакцинам Азербайджан намерен представить в Генеральную ассамблею ООН. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил во время выступления на 76-й сессии ассамблеи.

Kremlin.ru Ильхам Алиев

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Он отметил, что ранее Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам. Этот документ единогласно приняли в марте.

«В рамках нынешней сессии Азербайджан планирует выдвинуть на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции на ту же тему», — сказал Алиев в выступлении, показанном в записи.

По словам Алиева, Баку не раз заявляло о недовольстве тем, что богатые страны закупают излишнее количество вакцин. Вакцинное неравенство между развитыми и развивающимися странами углубляется, это мешает развивающимся странам защищать своё население в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ЮАРСирил Рамафоса на Генассамблее ООН заявил, что богатые страны скупили более 82% вакцин от COVID-19, тогда как бедные — менее 1%. Такую ситуацию он назвал «пятном на совести человечества».

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