Бишкек, 24 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В конце сентября 2021 года стоимость бензина на автозаправках в Киргизии превысила цены на АЗС в России. Об этом сообщает госагентство антимонопольного регулирования республики.

Бензин

Так, литр бензина марки АИ-92 в среднем по Киргизии сейчас стоит 57,5 сома (49,3 рубля), то есть на 3,6 сома (3,1 рубля) дороже, чем в России.

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Бензин марки АИ-95 на киргизских заправках также продается дороже — по 62 сома (53,2 рубля) за литр, а на российских — на 2,4 сома (2 рубля) дешевле.

В то же время цена на дизельное топливо в Киргизии по-прежнему остаётся значительно ниже, чем в России. На киргизских АЗС его можно приобрести по 51,7 сома (44,3 рубля) за литр, а на российских — на 7 сомов (6 рублей) дороже.

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