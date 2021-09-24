Москва, , 10:42 — REGNUM В ходе учений в акватории Черного моря экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России успешно провели ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Корабли черноморского флота Mil.ru

Уточняется, что с отрядом кораблей Черноморского флота было проведено специальное учение по защите объектов морской экономической деятельности РФ, которое состоялось в рамках совместного учения кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз Черноморского флота

«На завершающем этапе учения экипажи кораблей выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в стрельбах были задействованы пять кораблей и катеров флота, включая патрульные корабли «Дмитрий Рогачёв» и «Павел Державин», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», а также ракетные катера «Шуя», «Ивановец» и «Р-60».

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Донгуз в Оренбургской области 23 сентября началась активная фаза международных военных учений «Мирная миссия — 2021».