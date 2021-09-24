Барселона, Испания, , 10:39 — REGNUM Заместитель генерального секретаря и официальный представитель партии Esquerra Republicana de Catalunya Марта Вилальта и депутат Европарламента Диана Риба отправятся на Сардинию для поддержки задержанного там накануне бывшего главу каталонского Женералитата Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает La Razón.

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

Они уже заявили, что задержание Пучдемона является несправедливым.

Партия Esquerra Republicana de Catalunya также заявила о неприятии действий итальянской полиции и репрессиях.