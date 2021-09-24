Барселона, Испания, 24 сентября 2021, 10:39 — REGNUM Заместитель генерального секретаря и официальный представитель партии Esquerra Republicana de Catalunya Марта Вилальта и депутат Европарламента Диана Риба отправятся на Сардинию для поддержки задержанного там накануне бывшего главу каталонского Женералитата Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает La Razón.
Они уже заявили, что задержание Пучдемона является несправедливым.
Партия Esquerra Republicana de Catalunya также заявила о неприятии действий итальянской полиции и репрессиях.