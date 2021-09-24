Москва, 24 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Сегодня, 24 сентября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно негативную динамику, теряя 0,1% и пытаясь выбрать один из двух вариантов дальнейшей динамики, укрепиться к 72,00 за доллар США или ослабнуть к 73,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Astryd_MAD Деньги

«Сценарий со снижением рубля, сегодня чуть более вероятен. Это связанно как с новой антироссийской санкционной угрозой из США, так и со слабостью фондового рынка в Азии, где утром индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,8%, из-за пропуска компанией Evergrande, третьим по размеру девелопером Китая, выплат по облигациям на сумму $83,5 млн.

Формально у компании теперь есть 30 дней до объявления дефолта, но сам факт невыплат, столь крупной компанией может крайне негативно сказаться на рыночных настроениях в Европе и США.

Сдерживать это негативное влияние на рубль, должны высокие цены на нефть, Brent сегодня, утром торгуется выше $77,00 за баррель, но стоит учитывать, что нефтяные котировки уже достигли важных уровней сопротивления, а потому в течении дня они могут и снижаться, тогда защиты у рубля не останется.

Техническим сигналом к тому, что российская валюта не удержалась от падения, станет проход курса выше 72,90−73,00 за доллар США.

В этом случае сценарий укрепления к 72,00 можно будет считать не актуальным, по крайней мере на 24 сентября и ожидать достижения отметок 73,50−73,70 за американский доллар к концу сегодняшних торгов», — предполагает эксперт.

Читайте также: Доллар остаётся торговаться ниже 73 рублей