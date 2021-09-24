Москва, 24 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Депутатов Государственной думы нового созыва обеспечат мобильными телефонами китайского производства. Договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 на сумму 4,3 млн рублей с ООО «Московский центр продаж» Госдума заключила в конце лета.

(сс) Fotorech Сотовая связь

Доставить гаджеты поставщик должен до конца 2021 года. В материалах закупки указано, что смартфоны должны поддерживать две сим-карты, работать в сетях сотовой связи 4G, а также поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, а объём встроенной памяти — не менее 64 Гб.

Ряд депутатов предыдущего созыва заявили, что практически или совсем не пользовались предоставленными смартфонами, предпочитая личные телефоны. Также парламентарии отметили, что после завершения срока смартфоны возвращаются обратно.

Напомним, в 2016 году Госдума закупала 500 смартфонов Alcatel на сумму 2,6 млн руб. Тогда тендер выиграла компания МТС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ приняло постановление, согласно которому чиновники не смогут приобретать за бюджетные средства дорогие модели мобильных устройств. Руководителям ведомств будут закупать смартфоны не дороже 15 тысяч рублей, а для руководителей территориальных органов власти это ограничение ещё жестче — не дороже 10 тысяч рублей.