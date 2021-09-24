Астана, 24 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 2537 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 сентября сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 872 596.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 10 953.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 576 человек находится в стационарах, из которых 905 в тяжелом состоянии и 106 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 2693 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.