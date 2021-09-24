Мельбурн, Австралия, 24 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. За последние 24 часа в штате Виктория (юго-восток Австралии) выявили 733 новых случая заражения коронавирусом. Сейчас представители местного министерства здравоохранения просят граждан отпраздновать грандиозный финал Австралийской футбольной лиги у себя дома, а не ходить друг к другу в гости большими компаниями, поскольку, согласно различным прогнозам, скоро в штате число выявленных ежедневных случаев заражения коронавирусом превысит 1000. Об этом 24 сентября сообщил телеканал Nine News.

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В настоящее время в больницах Виктории с диагнозом COVID-19 находится 297 человек, 66 из которых находятся в реанимации. Число случаев протекания COVID-19 в штате составляет 7 160.

Выступая на пресс-конференции, главный санитарный врач Виктории Бретт Саттон призвал граждан воздержаться от любых домашних мероприятий с огромным числом гостей, напомнив, что подобные собрания по-прежнему запрещены.

«Поставьте барбекю, положите свой iPad, включите FaceTime на своих телефонах, плачьте, кричите и смейтесь по интернету, общаясь с друзьями и семьей и наслаждаясь атмосферой праздника в полной мере, но не ходите домой друг к другу», — попросил Саттон.