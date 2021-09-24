Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. На данный момент Украина не соответствует демократическим стандартам, которые позволили бы ей вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 24 сентября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

«Чтобы вести разговор по этому вопросу, любая страна должна достигнуть демократических стандартов, а Украина в настоящее время еще этого не сделала», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом глава МИД Венгрии уточнил, что для его страны является важным вопрос о правах национальных меньшинств и из-за этого у Будапешта имеются разногласия с Киевом.

«Мы никогда не примем нарушение прав меньшинств <…>. Пока эта проблема не будет решена, очень сложно говорить о каком-либо дальнейшем прогрессе (по вступлению Украины в НАТО)», — отметил Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрии не удалось бы провести быструю кампанию по вакцинации против коронавирусной инфекции без российской вакцины «Спутник V».