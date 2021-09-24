Москва, 24 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В январе-сентябре 2021 года садоводы и дачники выкупили у Москвы 68 земельных участков, на которых находятся их дома, дачи и личные подсобные хозяйства, со скидкой 60% от кадастровой стоимости, сообщается на портале мэра столицы.

Александр Тарханов Дачный кооператив

За девять месяцев москвичи выкупили земельные участки общей площадью 8,3 га на сумму 114,19 млн рублей. Благодаря льготе они сэкономили 171,28 млн рублей. Больше всего участков москвичи выкупили в Троицком и Новомосковском округах — 33 единицы площадью 4,5 га и 12 единиц площадью 1,6 га.

С апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая физлицам выкупать у города землю под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене. Всего с момента вступления в силу льготы граждане выкупили 106 земельных участков.

ИА REGNUM ранее сообщало, новый порядок выкупа земельных участков под приватизированными предприятиями должен снизить выкупную цену в среднем по стране в девять раз.

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