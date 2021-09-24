Сидней, Австралия, 24 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Похоже, что правительство штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) нашло верный способ превентивно подавить любые будущие протесты против локдауна в Сиднее. В качестве «благодарности» вакцинированным жителям мегаполиса ограничения на употребления алкоголя в ряде парков и общественных мест по всему городу будут временно ослаблены. Об этом 24 сентября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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«Вакцинированные жители Сиднея пользуются ослаблением ограничений и в рекордном количестве устраивают пикники в наших парках и общественных местах … После невероятно суровой зимы люди, которые следовали правилам по ограничению распространения COVID-19 и получили обе дозы вакцины, заслуживают права насладиться пивом или вином», — заявил на пресс-конференции министр городского планирования Роб Стоукс.

Он также подчеркнул, что городские власти ожидают разумного отношения к употреблению спиртного в общественных местах. Граждан также попросили убирать за собой мусор.