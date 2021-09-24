Канберра, 24 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Список стимулов, побуждающих жителей Австралии пройти вакцинацию от COVID-19, растет: теперь им предлагаются бесплатные десерты, а также туристические ваучеры, бесплатное пиво, кредиты на телефонные звонки и бесплатный проезд по дорогам и многое другое. Больше предложений, вероятно, будет объявлено после того, как Управление терапевтических товаров Австралии изменит свою позицию в отношении решения Национальной лиги регби выдать 3 000 бесплатных билетов на финал полностью вакцинированным жителям Квинсленда. Об этом 24 сентября сообщил телеканал Nine News.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

23 сентября разгорелся скандал после того, как Управления терапевтических товаров посчитало, что билеты на финальную серию Национальной лиги регби на игры в эти выходные выходят «за рамки приличия». Управление терапевтических товаров Австралии, регулирующее маркетинг и рекламу медицинских продуктов, сообщило, что такой поступок противоречит правилам.

Однако вскоре министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат назвала решение регулятора поступком «сошедшей с ума бюрократией».

24 сентября в ведомстве подтвердили, что «согласно разрешению от 2021 года, любая сторона может предложить вознаграждение (денежные или другие вознаграждения) людям, которые были частично или полностью вакцинированы в рамках государственной программы вакцинации от COVID-19, при соблюдении определенных условий».