В ВС Южной Кореи выявили девять случаев заражения коронавирусом
Сеул, 24 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 24 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у шести представителей сухопутных войск и трёх представителя морской пехоты.
Известно, что трое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 142.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1723.
Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2434 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 295 132.
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