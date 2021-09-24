Сеул, 24 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 24 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у шести представителей сухопутных войск и трёх представителя морской пехоты.

Известно, что трое военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 142.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1723.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2434 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 295 132.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом