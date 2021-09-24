Рига, 24 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

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Чаще всего жители Латвии заражаются коронавирусом COVID-19 в домашних хозяйствах и образовательных учреждениях. Об этом свидетельствуют данные ведущего эпидемиолога Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) страны Юрия Перевощикова.

Как сообщил латвийский портал rus.tvnet.lv, в домашних хозяйствах заразились 58,6% человек. Далее с 19% следуют образовательные учреждения, 6,5% заразились на работе, 4,2% — в центрах социальной опеки, 3% — на частных мероприятиях, 2% — в лечебных учреждениях, а 0,5% — на развлекательных мероприятиях.

Перевощиков отметил, что по сравнению с предыдущими неделями быстро растут именно показатели заражения в образовательных учреждениях Латвии. Он добавил, что опасения о массовом заражении людей на рабочих местах исследованием не подтверждаются: «Рабочие места пока что важной роли не играют. В центрах социальной опеки две недели назад был подъем, который продолжается, однако в отдельных учреждениях, в которых достаточно большое число зараженных и среди вакцинированных, болезнь преимущественно проходит в легкой форме».

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос в Латвии с 332,8 до 344,1 случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено 6 515 случаев заболевания коронавирусом.